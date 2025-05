T'Choupi à l'école Le cadeau des mamans

La fête des mères s'annonce et Sybille se lance avec ses élèves dans un projet audacieux... et surtout : secret ! Mais difficile de garder sa langue quand la maman de T'choupi tombe sur des indices ou passe carrément la tête dans la classe ! Le do...