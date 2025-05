T'Choupi à l'école Les petits papas

Lire la vidéo

T'choupi et Pilou espèrent fabriquer une belle cabane dans le salon. Mais pas de chance, il y a deux bébés, Fanny et Naelle, qui jouent sur le tapis ! Oublié le projet de cabane, T'choupi et Pilou sont très déçus. Ils vont alors se transformer en ...