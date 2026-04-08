Teen wolf S1 E1 - La morsure

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Diffusé le 08/01/2012

Un soir, à la demande de son meilleur ami Stiles, Scott McCall, lycéen sans histoire, se rend dans les bois voisins. Les deux jeunes gens suivent les équipes de la police, à la recherche d'un cadavre qui leur a été signalé. Au cours de cette escapade nocturne, Scott est attaqué et mordu par un loup. Dès le lendemain, il réalise que quelque chose a changé. Il voit son ouïe, ses réflexes et sa vigueur se développer et comprend qu'il est devenu un loup-garou. Le membre de l'équipe de lacrosse du lycée qui était amoureux de la belle Allison est désormais un monstre sensible à l'influence de la Lune...