Teen wolf S1 E4 - 48 heures

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Diffusé le 20/01/2012

En pleine nuit, une femme ouvre le feu sur deux loups-garous qui la poursuivent. L'un d'eux est Derek, qui récolte une balle dans le bras. Scott surprend une discussion entre le père d'Allison et cette femme, qui s'avère être la tante d'Allison, Kate, et une chasseuse de loups-garous redoutée. Le jeune homme apprend que la balle qui a blessé Derek est enchantée et qu'il ne lui reste que deux jours à vivre. Pour le sauver, il faut soigner la plaie en utilisant une balle similaire grâce à la magie. Pendant que Stiles reste aux côtés de Derek, Scott accepte de participer à un dîner avec la famille d'Allison...