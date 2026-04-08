Teen wolf S1 E5 - Le puma

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Diffusé le 22/01/2012

Lydia et Jackson sont partis louer un film. Pendant que Lydia attend dans la voiture, Jackson se rend dans la boutique, où il découvre le vendeur mort et se fait agresser par un loup-garou. La créature l'épargne en voyant les marques de griffures faites par Derek. Ce dernier, qui a été témoin de la scène avec Scott, explique qu'il s'agit de l'Alpha, un monstre cruel qui terrorise la région et souhaite tuer Scott. C'est uniquement en faisant équipe que Derek et Scott pourront le vaincre. Allison, elle, reçoit un pendentif décoré du blason de sa famille pour son anniversaire. Elle sèche les cours pour rejoindre Scott...