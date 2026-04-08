Teen wolf S1 E6 - Pulsations

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Diffusé le 24/01/2012

Scott est pris en main par Derek, qui l'entraîne, lui apprenant à contrôler ses pouvoirs et son caractère lors de ses transformations. Mais Derek exige de son élève qu'il se tienne à distance d'Allison, considérant que la jeune femme est une source de distraction trop importante. Scott ne tient pas compte de ses avis et continue de fréquenter son amie. C'est alors qu'il croise l'Alpha, qui laisse un signe mystérieux sur une vitre. Stiles, lui, trouve qu'Allison a une bonne influence sur son ami Scott : sa présence lui permet de se calmer plus facilement. Jackson commence à avoir des hallucinations...