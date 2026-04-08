Teen wolf S1 E7 - Une nuit au lycée

Chargement

Diffusé le 25/01/2012

Scott et Stiles se retrouvent bloqués au lycée alors que la nuit tombe. Ils ont été piégés par l'Alpha, qui a tué le concierge. Allison arrive, accompagnée par Jackson et Lydia, après avoir reçu un message de Scott. Quand tous se retrouvent, ils comprennent que la jeune femme a été leurrée : le message est un faux. Alors qu'Allison, Jackson et Lydia demandent des explications à Scott, celui-ci leur ment en disant qu'ils sont poursuivis par Derek. Le petit groupe se met en quête d'une issue. Mais toutes les portes sont verrouillées : Scott doit aller récupérer les clés sur le cadavre du concierge.