Teen wolf S2 E1 - L’Oméga

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Diffusé le 29/09/2012

Lydia, qui a passé la nuit à l'hôpital, a disparu. La jeune femme, en proie à des hallucinations, est particulièrement instable et est finalement parvenue à s'enfuir. Peu après, plusieurs attaques sont recensées. Les loups-garous et les chasseurs se lancent à sa recherche. Dans le même temps, Derek, devenu Alpha, a mordu Jackson. Mais ce dernier, bien décidé à jouir de son nouveau statut, se rend rapidement compte que quelque chose ne va pas. Son corps semble combattre la transformation en cours. Pour venger la mort de sa fille, le grand-père d'Allison décide de briser le code d'honneur...