Teen wolf S2 E4 - Abomination

Chargement

Diffusé le 06/10/2012

Un membre de l'équipe Argent a été trouvé mort, éviscéré. Alors que la créature poursuit son œuvre macabre, Scott tente de convaincre Allison de l'aider à récupérer un livre rare dans la collection de Gerard. Grâce au bestiaire de la famille, il espère identifier la source du mal. Stiles et Derek sont pris au piège dans la piscine par le lézard métamorphe, qui s'en est pris à Erika avant eux. La créature a utilisé des pouvoirs paralysants pour immobiliser Stiles, qui a affaire à elle pour la deuxième fois. Derek, sain et sauf, continue à entraîner sa meute pour qu'ensemble, ils puissent combattre leur dangereux ennemi...