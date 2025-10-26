Ténor Ténor

Diffusé le 03/01/2023

Antoine, banlieusard, suit des études de comptabilité sans grande conviction, partageant son temps entre les battles de rap et son job de livreur de sushis. Lors d’une course à l’Opéra Garnier, sa route croise celle de Mme Loyseau, professeure de chant dans la vénérable institution, qui détecte chez lui un talent brut à faire éclore. Malgré son absence de culture lyrique, Antoine est fasciné par cette forme d’expression et se laisse convaincre de suivre l’enseignement de Mme Loyseau.