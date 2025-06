The capture Épisode 6

Diffusé le 02/04/2021

Rachel fait équipe avec Shaun pour exposer Correction. Mais Napier a une longueur d'avance et piège Shaun avec un chantage autour des images de sa fille. Rachel affronte Garland, Hart et Napier, qui expliquent ce qui est en jeu et essaient de la recruter à leurs côtés…