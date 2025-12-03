The cerveau : qui sera le plus grand cerveau de la télé-réalité ? La doyenne fait un cadeau exceptionnel aux candidats !

Lire la vidéo

Diffusé le 03/12/2025

L’Académie du Cerveau revient pour une nouvelle édition encore plus drôle, imprévisible et stratégique. Cette année, la Doyenne aura pour assistants officiels Eddy et Benoît, qui veilleront sur les candidats tout en commentant leurs exploits ! Répartis en deux équipes, Alpha et Bêta, 22 nouveaux pensionnaires vont participer à des épreuves de logique, de mémoire et de culture générale, sous l’œil du redoutable Vérificateur. Chaque semaine, l’équipe perdante verra deux de ses membres s’affronter en duel éliminatoire, jusqu’à ce qu’il ne reste qu’un seul candidat. Pour remporter le trône et la cagnotte, il faudra affronter Jonathan, bien décidé à défendre son titre ! Qui sera sacré The cerveau, le plus grand cerveau de la télé-réalité ?