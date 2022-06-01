The cerveau : qui sera le plus grand cerveau de la télé-réalité ? Nouvelle saison, lundi 10 novembre à 17:40

Dans le cadre prestigieux de l’Académie du Cerveau, une éminente doyenne va accueillir 18 personnalités de la télé-réalité pour mettre leur intelligence à l’épreuve lors d’une grande compétition ! Répartis en deux équipes, Alpha et Beta, les candidats devront se creuser les méninges, échafauder des stratégies et former des alliances pour gagner les tests qui leur seront imposés. Mais attention, tout faux-pas sera sanctionné par le « vérificateur », un arbitre implacable qui ne laissera aucune erreur impunie. Chaque semaine, l’équipe qui perdra le jeu devra sacrifier l’un des siens qui risquera de quitter la compétition lors des duels éliminatoires. Entre quizz de culture ou de logique, alliances secrètes et stratégies assumées, seuls les plus brillants et les plus rusés parviendront à déjouer les pièges de cette compétition. Qui sera sacré The cerveau, le plus grand cerveau de la télé-réalité ?