The detective club : qui a volé Kiki ? S1 E40

Le S, un mystérieux milliardaire, et son chien Kiki ont invité 18 célébrités à séjourner dans leur somptueuse demeure. Un drame va bouleverser leur séjour : Kiki a été volé. Et les deux coupables sont parmi les invités. Désormais tous détectives pour découvrir l’identité des deux voleurs, ils vont devoir enquêter et, le temps de l’accusation venu, ils devront voter et livrer au S le nom des coupables. Mais les voleurs disposent d’un pouvoir redoutable : éliminer, un à un, les détectives les plus menaçants lors de la cérémonie de la trappe. Dans ce huis clos haletant, 16 détectives affrontent la malice de 2 voleurs. Saurez-vous découvrir qui a volé Kiki ?