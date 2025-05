The good fight S6 E7 - La fin de STR Laurie

Diffusé le 18/12/2022

Le cabinet apprend que des fonds importants leur étant destinés sont bloqués par le gouvernement en raison des sanctions contre la Russie dans le cadre de la guerre en Ukraine, ce qui amène Ri’Chard, Liz et Diane à découvrir que le FBI s’intéresse à Reddick et Ri’Chard et à STR Laurie.