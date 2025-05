The good fight S6 E10 - La fin de tout

Diffusé le 25/12/2022

Après s’être retrouvée au milieu des émeutes et sous les gaz lacrymogènes, Diane veut arrêter le métier d'avocate mais Liz lui annonce qu'ils ont racheté un cabinet exclusivement féminin à Washington et qu'ils souhaitent la mettre à sa tête. Grâce au Collectif, Jay comprend qu'ils ont été piégés dans leur propre immeuble et que des tireurs se trouvant dans un immeuble en face vont faire feu sur leur étage…