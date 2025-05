The good fight S1 E6 - Liberté d'expression

Diffusé le 19/03/2017

Après avoir accepté de représenter Neil Gross, le cabinet cherche un moyen pour combattre les discours haineux diffusés sur sa plateforme de réseau social. Maia doute de plus en plus de son père. Lucca et Colin passent à la vitesse supérieure.