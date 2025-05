The good fight S2 E10 - Jour 471

Diffusé le 08/11/2020

Un des associés de Reddick, Boseman et Lockhart est victime d'un tireur, ce qui plonge le cabinet dans la peur et le désarroi. Le chef de la police de Chicago sème le trouble quand il met deux clients très célèbres du cabinet, Lemond Bishop et Colin Sweeney, sur la liste des premiers suspects.