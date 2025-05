The good fight S2 E2 - Jour 415

Lire la vidéo

Diffusé le 11/10/2020

La peur monte d'un cran lorsque l'information circule au cabinet qu'un avocat de Chicago a été assassiné par un client. Liz fait ses premiers pas chez Reddick, Boseman et Lockhart et se positionne comme une alliée potentielle pour Diane. Le procès de Maia prend un tour indésirable lorsqu'un témoin inattendu est appelé à témoigner contre elle. Lucca et Colin se retrouvent face-à-face.