The good fight S3 E6 - Celui du divorce d'une célébrité

Diffusé le 06/12/2020

Une cliente très importante sollicite Lucca au sujet de son contrat de mariage en vue d'un divorce. Tenue secrète, l'identité de cette cliente fait débat au sein du cabinet. Me Blum agace de plus en plus les associés de Reddick, Boseman & Lockhart.