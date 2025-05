The good wife S7 E1 - Un vent de changement

Lire la vidéo

Diffusé le 01/11/2016

Après le scandale de la fraude lors des dernières élections, Alicia devient une avocate sans attache qui tente de gagner sa vie en représentant les nons indigents lors des audiences de caution. Elle essaie également tant bien que mal de relancer sa carrière, avec l'aide de sa fille, sans faire partie d'un cabinet, malgré les relances insistantes de Maître Canning de le rejoindre. Pour sa reprise, elle doit gérer une affaire de succession et se retrouve à plaider contre Lockhart, Agos et Lee. De son côté, Peter se présente afin de devenir vice-président des États-Unis et décide de se séparer d'Eli...