The good wife S7 E11 - Caucus

Lire la vidéo

Diffusé le 06/12/2016

Peter, son équipe de campagne et Alicia partent réaliser le « Full Grassley » en Iowa, État qui inaugure le début des élections présidentielles aux États-Unis. Le caucus clôture ce périple et donne à Peter un indicateur précoce concernant son éligibilité. Face à la révélation d'Eli, Alicia, dévastée, fait de son mieux. Au même moment, Lucca s'occupe du contrat de mariage de Jackie et Lockhart, Agos et Lee fait face à une enquête pour pratiques d'embauches discriminatoires...