The good wife S7 E15 - Dans la ligne de mire

Diffusé le 20/12/2016

Alicia se rend au Pentagone afin de siéger en tant que consultante civile lors d'une commission qui doit trouver un motif légal d'éliminer un recruteur de Daesh. Inquiet de l'enquête du FBI, Eli décide d'engager un avocat et se paie les services d'Elsbeth Tascioni, avant de finir entre les mains de Mickael, son ex-mari. Lockhart, Agos et Lee fait l'objet d'un article dans un journal. Très vite, du fait de l'angle abordé, Cary et David Lee s'interrogent sur les intentions de Diane concernant le cabinet...