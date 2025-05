The good wife S7 E9 - Le net plus ultra

Diffusé le 29/11/2016

Monica Timmons vient voir Diane afin de lui demander son aide. Une de ses amies vient de faire faillite à cause d'un géant d'Internet : Chumhum. Elle veut le poursuivre pour racisme. Dans cette affaire, Lockhart, Agos et Lee fait face à Florrick, Quinn et Canning. De son côté, grâce au soutien de Courtney, Eli lance une enquête d'opinion afin de savoir si Alicia est réhabilitée. Il met également en garde cette dernière sur sa relation avec Jason...