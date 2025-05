The good wife S5 E15 - Une véritable tragédie

Diffusé le 01/06/2014

Will représente à nouveau Jeffrey Grant lors de son procès pour meurtre. Au même moment, Kalinda annonce qu'elle démissionne de chez LG. De son côté, Florrick, Agos & associés fête ses 6 mois d'existence. Nelson Dubeck continue d'enquêter sur la fraude électorale mettant en cause Peter et demande à Alicia de faire une déposition volontaire, ce qu'elle accepte, représentée par Cary. Alors que Diane plaide une affaire au tribunal, des coups de feu retentissent dans la salle d'audience voisine...