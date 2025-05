The good wife S5 E16 - Comment lui dire adieu

Diffusé le 07/12/2014

Will est mort... Tous ses proches sont anéantis par la nouvelle ! Alors qu'Alicia se rend chez LG pour voir Diane, elle s'aperçoit qu'elle a un message de Will, reçu juste avant l'incident. Interrompu, Will n'a pu finir sa phrase, ce qui finit par obséder Alicia. Que voulait-il lui dire ? Était-il en colère ? Lui pardonnait-il ? Peter tente d'être présent pour sa femme mais celle-ci le repousse. De son côté, Kalinda retourne au tribunal afin de comprendre ce qui s'est passé et comment Will est décédé...