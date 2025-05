The good wife S5 E17 - Les dames en noir

Diffusé le 07/12/2014

Alors qu'elles boivent un verre après les obsèques de Will, Diane et Alicia évoquent une possible fusion de leurs cabinets. LG et Florrick, Agos & associés se font à nouveau face lors d'une affaire de divorce. Diane et Alicia tentent de régler le problème à l'amiable mais David Lee ne l'entend pas ainsi et est bien décidé à aller jusqu'au procès. Au même moment, Diane apprend que certains associés veulent l'évincer de son poste d'associée principale. Kalinda décide de lui venir en aide...