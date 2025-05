The good wife S5 E18 - Fusion

Diffusé le 07/12/2014

Carry apprend la possible fusion de LG avec Florrick, Agos & associés. Alicia étant encore très affectée par la mort de Will, Carry décide de prendre les choses en main et appelle Diane afin de poser leurs conditions. David Lee ne l'entend pas ainsi et intervient. LG devient alors LG & C... Alors que Finn Polmar fait appel à Alicia pour l'aider dans l'affaire Jeffrey Grant, Carry et Clarke Hayden acceptent de défendre un membre de la NSA qui leur fait de surprenantes révélations...