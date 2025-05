The good wife S5 E20 - Une journée off

Lire la vidéo

Diffusé le 14/12/2014

Alicia se laisse convaincre par Cary de prendre une journée « off » au cours de laquelle elle avoue à sa mère se sentir complètement perdue depuis la mort de Will. Au même moment, Finn poursuit le petit-fils d'un des plus gros clients de Diane, accusé de vendre du cannabis via un site Internet de contrebande. Diane suspecte David et Canning de manigancer quelque chose à son égard et demande à Kalinda d'enquêter...