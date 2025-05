The good wife S5 E22 - Tout est si compliqué

Lire la vidéo

Diffusé le 21/12/2014

Les cabinets de David et Alicia sont poursuivis dans le cadre d'une adoption qui n'a pu aboutir ; affaire pour laquelle ils avaient travaillé ensemble. Suite à une téléconférence, la caméra de LG reste connectée et permet à Florrick, Agos & associés d'apprendre que David et Canning tentent d'évincer Diane... De son côté, Finn se retire de la course pour être procureur, laissant le poste vacant...