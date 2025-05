The good wife S5 E7 - La semaine suivante

Lire la vidéo

Diffusé le 04/05/2014

Diane est officiellement de retour chez Lockhart & Gardner. Au même moment, le cabinet est attaqué et Alicia est assignée en tant que témoin. Florrick, Agos & associés manque cruellement de fonds ; Alicia accepte donc de témoigner en sa faveur contre rémunération. Will défend un jeune homme arrêté pour conduite en état d'ivresse et emmené au poste de police pour un test d'alcoolémie qu'il ne passera jamais... De son côté, Zach découvre que sa famille est observée...