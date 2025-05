The good wife S1 E11 - Le quatrième pouvoir

Diffusé le 25/01/2012

Alicia en apprend davantage sur l'affaire de corruption touchant son mari lorsqu'elle représente l'épouse du nouveau Procureur, Glenn Childs, dans une procédure de divorce. Pendant ce temps, Diane et Will plaident la cause d'un client qui accuse le présentateur d'un show télé d'être responsable du suicide de son épouse, prise au cœur d'un triste fait divers...