The good wife S1 E18 - En leur âme et conscience

Diffusé le 06/05/2012

Le cabinet Stern, Lockhart et Gardner défend une étudiante accusée d'avoir tiré sur sa camarade de chambre ; un cas sur lequel le jury a des difficultés à statuer. Pendant ce temps, Alicia et Will font face à leur attirance mutuelle, tandis que Diane et l'expert en balistique, Kurt Mc Veigh, continuent de flirter...