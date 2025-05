The good wife S1 E20 - Le droit d'exil

Diffusé le 13/05/2012

Peter est sorti de l'appartement pour empêcher Alicia de rejoindre Will et a déclenché l'alarme. La venue de la police à leur domicile a provoqué l'arrestation de la gardienne de l'immeuble, une émigrée en situation irrégulière. Pendant qu'Alicia défend sa voisine, Will est appelé à présider une cour factice devant des étudiants en droit...