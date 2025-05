The good wife S1 E21 - Vivre ou laisser mourir ?

Diffusé le 13/05/2012

Diane et Will cherchent un troisième associé pour sauver les finances du cabinet ; par ailleurs, ils doivent choisir entre Alicia et Cary pour le poste de collaborateur. Pendant ce temps, le cabinet traite le divorce d'une femme dont le mari fortuné, une rock star, vient de tomber dans le coma. Le procès de Peter approche, ce dernier prépare son retour sur la scène politique, mais souhaite l'aval d'Alicia pour mener une nouvelle campagne...