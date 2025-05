The good wife S1 E5 - Collision

Diffusé le 08/04/2012

Alicia et Will ont 72 heures pour prouver qu'une compagnie ferroviaire, et non ses ingénieurs, est responsable d'un terrible accident ferroviaire ayant causé la mort d'usagers et d'employés du rail. Pendant ce temps, Alicia est furieuse contre sa belle-mère, Jackie, qui a emmené ses enfants rendre visite à leur père en prison, sans la prévenir...