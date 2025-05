The good wife S2 E21 - En souffrance

Lire la vidéo

Diffusé le 06/04/2012

Tout juste élu gouverneur, Peter est mis à la porte de chez lui par Alicia, qui a découvert son aventure d'un soir avec Kalinda. Le cabinet affronte Patti Nyholm dans une affaire de greffe d'organe lorsque cette dernière, licenciée à cause de sa grossesse, demande à Will et Alicia de la représenter...