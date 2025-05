The good wife S2 E23 - Le chant du cygne

Diffusé le 13/04/2012

Will et Alicia défendent un homme accusé d'avoir tué un juge lorsqu'ils reçoivent, pendant la délibération du jury, un courrier contenant un gant de la victime taché du sang de l'assassin. Pendant qu'Eli envisage déjà de mener Peter au poste de gouverneur de l'Illinois, Will et Alicia font le point sur leur collaboration...