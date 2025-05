The good wife S2 E6 - Traitement de choc

Diffusé le 10/02/2012

Alicia, Diane et Will sont confrontés à un brillant avocat lors d'un procès engageant une société pharmaceutique. Atteint d'une dyskinésie tardive lui faisant perdre le contrôle de ses mouvements, Louis Canning n'hésite pas à utiliser les symptômes de sa maladie pour émouvoir le juge et les jurés...