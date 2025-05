The good wife S3 E11 - Un jury sous influence

Lire la vidéo

Diffusé le 19/12/2012

Justin, Diane et Alicia apprennent avec surprise qu'un jury a reconnu leur cliente coupable du meurtre de son mari. Les avocats cherchent des éléments qui attesteraient d'un faux pas de la part d'un des jurés. Par ailleurs, Alicia se sent seule et tente de renouer avec des amies perdues de vue. De son côté, Wendy Scott-Carr poursuit son enquête sur Will...