The good wife S3 E12 - Assignés levez-vous !

Diffusé le 19/12/2012

Alicia, Will, Diane et David Lee sont poursuivis par un couple dont le divorce a été géré par le cabinet. Désormais réconciliés, les époux les accusent de les avoir encouragés à se séparer afin de gagner de l'argent. L'enquête dont Will fait les frais le pousse à engager quelqu'un pour le représenter : Elsbeth Tascioni, qui avait brillament défendu Alicia...