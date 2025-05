The good wife S3 E14 - Dans la ligne de mire

Diffusé le 26/12/2012

Wendy Scott-Carr a réuni un grand jury pour statuer sur le cas de Will Gardner, accusé d'avoir corrompu des juges. Alicia est convaincue qu'il s'agit d'une vendetta personnelle de Peter. Pendant ce temps, Will et son avocate, Elsbeth Tascioni, peaufinent leur stratégie...