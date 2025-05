The good wife S3 E2 - La zone de mort

Diffusé le 14/11/2012

Accusé de diffamation dans son livre relatant une expédition mouvementée sur l'Everest, Danny Lambros remporte son procès, défendu par Alicia. Celle-ci doit cependant à nouveau le représenter, assigné cette fois par la justice anglaise. L'avocate doit alors s'adapter aux coutumes britanniques, avec l'aide de Will et d'un spécialiste du barreau anglais. Par ailleurs, le bureau du procureur recherche un cabinet pour s'occuper de ses affaires de droit civil et Diane se montre intéressée...