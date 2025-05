The good wife S3 E22 - La dream team

Diffusé le 23/01/2013

Lockhart & Gardner est ravi lorsqu'un juge accorde 25 millions de dédommagement à un de ses clients, soit 8 millions de plus que la somme initialement demandée. Mais l'enthousiasme retombe rapidement lorsque Patti Nyholm et Louis Canning font équipe pour ruiner le cabinet. Par ailleurs, Alicia découvre un chèque non encaissé dans le dossier de Kalinda. Lorsqu'elle appelle l'émetteur du chèque, son interlocuteur se révèle pour le moins menaçant...