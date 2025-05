The good wife S3 E3 - Coup de poker

Lire la vidéo

Diffusé le 21/11/2012

Contraints de rester dans une chambre d'hôtel lors d'une médiation ordonnée par le tribunal, Alicia et Will sont confrontés à Celeste Serrano, une ancienne compagne de l'avocat. Leur cliente poursuit son chirurgien pour lui avoir implanté un dispositif expérimental qui la fait souffrir. Celeste et Will passent leur temps à se manipuler l'un l'autre, au grand dam du médiateur. De son côté, Eli est embauché pour gérer une situation de crise...