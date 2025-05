The good wife S3 E4 - Nourrir la bête

Lire la vidéo

Diffusé le 21/11/2012

Alicia travaille sur un cas pro bono : un homme est accusé d'avoir tué un vendeur dans un magasin au cours d'un braquage. Bien qu'il soit innocent, le client d'Alicia a été identifié par un témoin comme étant le tireur. De son côté, Diane s'inquiète pour la santé financière de son cabinet et ne souhaite plus que ses collègues travaillent bénévolement pour l'aide juridictionnelle. Apprenant que Celeste est sur le départ, Diane demande à Will de la rejoindre chez Lockhart & Gardner...