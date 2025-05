The good wife S3 E9 - Whiskey Tango Foxtrot

Diffusé le 12/12/2012

Alicia et Will plaident à nouveau devant un tribunal militaire pour défendre Regina Elkins, accusée d'avoir tué douze civils en Afghanistan lors de l'attaque d'un drone. Par ailleurs, le bureau du procureur poursuit son enquête sur Will, suspecté d'avoir soudoyé des juges en les impliquant dans des paris illégaux. Inquiète pour l'avenir du cabinet, Diane lance un ultimatum à Will : il doit mettre un terme à sa relation avec Alicia...