The good wife S4 E1 - Abus de pouvoir

Diffusé le 01/09/2013

Alicia et ses enfants rentrent à Chicago. Sur la route du retour, ils sont arrêtés par un policier zélé... Zach décide alors de filmer la scène et se retrouve devant un juge pour obstruction à la justice. De son côté, le passé de Kalinda refait surface avec le retour de son mari, Nick. Pendant ce temps, Lockhart & Gardner, qui fait face à de très gros problèmes financiers, est mis sous tutelle. Les six mois de suspension de Will sont maintenant terminés, il est de nouveau avocat...