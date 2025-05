The good wife S4 E10 - Un cas pour 4

Diffusé le 13/10/2013

À Chicago, alors que Will défend un homme accusé du meurtre d'une jeune femme, dans la ville de Minuca, un autre homme est accusé du même crime. Une victime, deux accusés, deux procès. Alicia se rend donc à Minuca pour assister au procès et aider, comme elle le peut, l'assistant du procureur, car si l'accusé est inculpé, cela innocentera le client de Will. De son côté, Eli apprend qu'il fait l'objet d'une enquête de la part de la division de lutte contre la corruption. Il demande alors à Diane d'assurer sa défense...