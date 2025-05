The good wife S4 E14 - Fiction ou réalité ?

Diffusé le 27/10/2013

Après des mois de tourmente, Lockhart & Gardner a finalement réussi à rembourser toutes ses dettes. À cette nouvelle, le conseil décide de retarder les offres d'associés aux bénéfices qu'il avait faites. Au même moment, Will et Diane défendent le dirigeant d'une société commercialisant une boisson énergétique, accusée d'être responsable de la mort d'une adolescente. De leur côté, Elie et son avocate, Elsbeth Tascioni, font face aux manœuvres peu scrupuleuses du département de la justice...